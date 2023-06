Perú: 23 años de cárcel a exasesor de Fujimori por descuartizar a espía que filtró datos a la prensa

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 30 de junio de 2008, Vladimiro Montesinos escucha a su abogada Estela Valdivia mientras testifica en el juicio del expresidente peruano Alberto Fujimori en Lima, Perú. La justicia peruana condenó el 16 de junio de 2023 al ex jefe de espionaje de Fujimori a 23 años de prisión por ser el autor intelectual del asesinato y desmembramiento hace 26 años de una agente de inteligencia tras descubrir que filtró información a la prensa. (Foto AP/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.