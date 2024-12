Perezosos gigantes y mastodontes coexistieron con humanos por milenios en América, según hallazgos

Esta ilustración facilitada por investigadores muestra a una persona tallando un osteodermo de un perezoso gigante en Brasil, hace entre 25.000 y 27.000 años (Júlia d'Oliveira vía AP) Júlia d'Oliveira

En esta imagen, proporcionada por investigadores, se muestran fósiles en el yacimiento de Arroyo del Vizcaíno, en Uruguay, donde se han encontrado evidencias de ocupación humana hace 30.000 años. (Martín Batallés vía AP) Martín Batallés

La paleontóloga Thaís Pansani frente al esqueleto reconstruido de un perezoso gigante en el Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural, en Washington, el 11 de julio de 2024. (AP Foto/Mary Conlon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de ilustraciones proporcionadas por investigadores en 2024 muestra animales de gran tamaño que vivieron durante la prehistoria en América del Norte y del Sur. En la fila de arriba (de izquierda a derecha): un glyptpdon, un lestodon y un caballo. En la de abajo (de izquierda a derecha): un mastodonte, un smilodon y un toxodon. (Mauro Muyano vía AP) Mauro Muyano

En esta imagen, proporcionada por investigadores, se muestran dibujos prehistóricos en el yacimiento de Santa Elina, en el estado brasileño de Mato Grosso. (Águeda Vilhena Vialou, Denis Vialou via AP) Águeda Vilhena Vialou, Denis Vialou

Thaís Pansani sostiene un hueso de una costilla de un perezoso gigante del centro de Brasil, que data de hace entre 13.000 y 15.000 años, que se piensa que se quemó con fuego hecho por el hombre, en la Colección Nacional de Tafonomía del Museo Smithsonian, en Washington, el 11 de julio de 2024. (AP Foto/Mary Conlon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Esta imagen distribuida por investigadores muestra una pieza elaborada con material óseo de un perezoso gigante descubierto en Brasil, recuperado de capas arqueológicas que datan de hace entre 25.000 y 27.000 años. (Thaís Pansani, Pierre Gueriau via AP) Thaís Pansani, Pierre Gueriau

La investigadora Mírian Pacheco muestra un fósil de perezoso del tamaño de una moneda pequeña que data de hace unos 27.000 años, en la Universidad de São Paulo, Brasil, el 2 de septiembre de 2024. Explicó que, al contrario que la mayoría de especímenes, su superficie es sorprendentemente suave, con los bordes aparentemente pulidos y un pequeño agujero cerca de un borde. (AP Foto/Christina Larson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.