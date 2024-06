Peregrinos inician los últimos ritos del haj mientras los musulmanes celebran el Eid al-Adha

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Peregrinos musulmanes descansan en Muzdalifah en el segundo día de la peregrinación anual del haj, cerca de la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudí, el 15 de junio de 2024. (AP Foto/Rafiq Maqbool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una vez finalizado el haj, los hombres deben afeitarse la cabeza y quitarse las vestimentas blancas que vistieron durante el peregrinaje, y las mujeres se cortan un mechón de pelo en señal de renovación y renacimiento.

La mayoría de los peregrinos van entonces de La Meca a Medina, una ciudad a unos 340 kilómetros de distancia, para rezar en la tumba del profeta Mahoma, la Cámara Profética Sagrada. El sepulcro forma parte de la mezquita dedicada al profeta, que es uno de los tres lugares más sagrados del islam junto a la Gran Mezquita de La Meca y la de Al Aqsa en Jerusalén.

Más de 1,83 millones de musulmanes participaron en la peregrinación este año, dijo el ministro saudí de Haj y Umrah, Tawfiq bin Fawzan al-Rabiah, algo menos que los 1,84 millones de personas realizaron el ritual en 2023.

Casi todos los elementos del haj tienen lugar al aire libre y en zonas con poca o ninguna sombra. Se celebra en la segunda semana del Dhu al-Hijjah, el último mes del calendario lunar islámico, por lo que la fecha exacta varía cada año. Este año coincidió con el abrasador verano saudí. En el Monte Arafat, los termómetros llegaron a los 47º C (116,6º F) el sábado.

El haj de este año tiene como telón de fondo la guerra entre Israel y Hamás, que asola la Franja de Gaza y ha dejado a todo Oriente Medio al borde de un conflicto regional.

Los palestinos del enclave costero de Gaza no han podido viajar a La Meca para participar en la peregrinación debido al cierre del cruce de Rafah en mayo, cuando Israel amplió su ofensiva terrestre a la ciudad meridional, en la frontera con Egipto. Y tampoco podrán celebrar el Eid al-Adha como en años anteriores debido a la guerra.

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

FUENTE: Associated Press