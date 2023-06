Partido de AMLO se perfila como ganador del estado más poblado de México

Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por el Movimiento de Regeneración Nacional o MORENA, se prepara para emitir su voto en un colegio electoral en Texcoco, Estado de México, el domingo 4 de junio de 2023. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Alejandra del Moral, quien se postula para gobernadora del Estado de México con la coalición PRI-PAN-PRD, llega a emitir su voto durante las elecciones locales en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México, el domingo 4 de junio de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Delfina Gómez, a la izquierda, candidata estatal de MORENA, saluda a sus seguidores en un acto de campaña en Valle de Chalco, México, el domingo 28 de mayo de 2023. Los votantes en el estado mexicano iban a las urnas el 4 de junio para elegir un nuevo gobernador. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Alejandra del Moral, que se presenta a gobernadora del Estado de México por la coalición PRI-PAN-PRD, hace campaña en Nezahualcoyotl, México, el sábado 27 de mayo de 2023. Los votantes en el Estado de México eligen un nuevo gobernador el 4 de junio. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

