Participación de militares rusos en desfile por la independencia enciende críticas en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ondea la bandera nacional tras el llamado "Grito de Independencia" que da comienzo a los festejos de la independencia mexicana, en un balcón del Palacio Nacional, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

De izquierda a derecha, el comandante Luis Cresencio Sandoval; el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, revisan las tropas antes del inicio del desfile anual del Día de la Independencia en la plaza principal de la capital, el Zócalo, en la Ciudad de México, el sábado 16 de septiembre de 2023. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En la imagen, un espectáculo de fuegos artificiales ante la Catedral Metropolitana luego del llamado "Grito de Independencia" del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que dio comienzo a los festejos de la independencia mexicana, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una seguidora del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vitorea durante el llamado "Grito de Independencia", que da comienzo a los festejos de la independencia mexicana, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.