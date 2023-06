Parientes se disputan la custodia de niños que sobrevivieron a accidente en selva de Colombia

Manuel Ranoque, el padre de dos de los niños indígenas más jóvenes que sobrevivieron a un accidente de aviación en la Amazonía en el que fallecieron tres adultos, y luego lucharon por mantenerse con vida en la selva durante 40 días hasta ser hallados vivos, habla con la prensa frente al hospital en el que los niños reciben atención médica, el domingo 11 de junio de 2023, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.