Paraguay: Mujeres y LGBT, otra vez postergados en elecciones

Lorena Ocampos, arriba a la derecha, trabaja en su tienda de termos en el Mercado #4 en Asunción, Paraguay, el sábado 22 de abril de 2023. La madre soltera de 35 años está acompañada por tres de sus cuatro hijos, Gabina, a la izquierda, Calvin, abajo, y Abigail. Las elecciones generales de Paraguay están programadas para el 30 de abril. (AP Foto/Jorge Saenz)