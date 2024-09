Papa sugiere que acciones de Israel en Gaza y Líbano son inmorales

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente estadounidense Joe Biden dijo que el ataque israelí fue una “medida de justicia” para las víctimas del “reinado de terror” de Hezbollah.

El papa Francisco ha tratado de mantener un equilibrio en sus comentarios sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre a Israel y los conflictos posteriores en Gaza y el sur del Líbano. Ha pedido un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes tomados por Hamás y la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.

El papa comentó de nuevo que se comunica diariamente con la parroquia católica de Gaza para saber cómo se encuentran.

