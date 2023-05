Papa designa arzobispo de Buenos Aires, dice que visitaría Argentina

El papa Francisco, acompañado por José María del Corral, presidente de Scholas Occurrentes, sostiene un balón de fútbol que le regalaron en la primera reunión mundial de "Ecociudades Educativas", promovida por Scholas Occurrentes, en el Vaticano, 25 de mayo de 2023. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved