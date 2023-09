Papa culpa a industria armamentista del "martirio" del pueblo ucraniano

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco es llevado ante reporteros para una conferencia de prensa a bordo del avión que lo transporta de regreso de Marsella, Francia, a Roma, el sábado 23 de septiembre de 2023. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

“No hay que hacernos ilusiones de que mañana ambos gobernantes se irán a comer juntos, sino hacer cualquier cosa posible”, agrego´.

—-

La cobertura de The Associated Press sobre asuntos religiosos recibe apoyo mediante la colaboración con The Conversation US y financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

FUENTE: Associated Press