Papa afirma que la familia se basa en unión entre hombre y mujer, y que los nonato tienen dignidad

El papa León XIV aparece en el balcón central de la basílica de San Pedro del Vaticano para bendecir a la multitud, el 11 de mayo de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

En sus comentarios, León XIV insistió en que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino un “don” que requiere trabajo, desde poner a la producción de armas hasta elegir cuidadosamente el lenguaje que se emplea, “porque también se puede herir y matar con las palabras, no solo con las armas".

El papa Francisco reafirmó con firmeza una doctrina católica clave que se opone al aborto y la eutanasia, diciendo que eran evidencia de la “cultura del descarte” actual. Pero también hizo del acercamiento a los católicos en la comunidad LGBTQ+ un sello distintivo, insistiendo en que son bienvenidos en la Iglesia. El pontífice argentino nunca cambió la doctrina que define al matrimonio como una unión entre hombre y mujer y que califica los actos homosexuales como “intrínsecamente desordenados”.

Como jefe de la orden agustiniana, el entonces sacerdote Robert Prevost criticó en 2012 el “estilo de vida homosexual” y el papel de los medios de comunicación en la promoción de la aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo que contradicen la doctrina católica. Una década después, durante el pontificado de Francisco, reconoció el llamado del religioso argentino a una Iglesia más inclusiva y señaló que no quería que los fieles fuesen excluidos solo por su estilo de vida.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

