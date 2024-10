Panameños acuden ante Cristo Negro de Portobelo para "pagar" favores en famoso peregrinaje religioso

La iglesia de San Felipe, que alberga al Cristo Negro, se encuentra en Portobelo, Panamá, la madrugada del lunes 21 de octubre de 2024, durante un festival que celebra la icónica estatua que fue encontrada en la costa del antiguo puerto colonial en 1658. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved