Panamá: mueren tres hombres armados que robaban supuestamente a migrantes en choque con policía

Migrantes hacen fila para tomar un bote hacia Lajas Blancas en Bajo Chiquito, en la provincia de Darién, Panamá, el domingo 7 de mayo de 2023. Miles de migrantes que atraviesan el Tapón del Darién desde Colombia salen de la jungla por Bajo Chiquito. La policía de fronteras panameña informó el miércoles 31 de mayo de 2023 de la muerte de tres sujetos armados que se dedicaban presuntamente a robar a los migrantes en enfrentamiento con uniformados. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved