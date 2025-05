Panamá anuncia un plan que permitirá exportar remanente de cobre en una mina cerrada en 2023

ARCHIVO - Una vista aérea de la mina a cielo abierto Cobre Panamá, durante una visita guiada a la prensa, que es operada por la empresa canadiense First Quantum Minerals, en Donoso, Panamá, el 21 de marzo de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved