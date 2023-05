Pakistán: Khan continúa su batalla legal, obtiene protección ante arresto en casos de terrorismo

El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan, centro, sale de una corte tras comparecer en Lahore, Pakistán, el viernes 19 de mayo de 2023. El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan continuaba el martes 23 de mayo de 2023 con su batalla legal ante una corte de la capital, Islamabad, que le concedió protección ante un arresto hasta principios del mes que viene en varios casos en los que se le acusa de terrorismo por incitar a la violencia. (AP Foto/K.M. Chaudary) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.