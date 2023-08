Pakistán detiene a 129 musulmanes tras ataques a iglesias y viviendas de la minoría cristiana

Jóvenes miran una iglesia atacada por una turba de musulmanes enojados en Jaranwala, cerca de Faisalabad, Pakistán, el jueves 17 de agosto de 2023. Musulmanes en el este de Pakistán formaron turbas el miércoles por acusaciones de que un cristiano había profanado un Corán y demolieron la casa del hombre, además de quemar iglesias y dañar otras viviendas, según policías y cristianos locales. (AP Foto/K.M. Chaudary) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.