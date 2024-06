Padres de desaparecidos de Ayotzinapa dicen que Fiscalía realiza estudios óseos sin apoyo técnico

ARCHIVO - Padres con las fotos de sus hijos desaparecidos que son parte de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, entran al palacio nacional para un encuentro con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México el 10 de julio de 2020. Los padres de los 43 estudiantes del caso Ayotzinapa denunciaron el jueves 27 de junio de 2024 que la Fiscalía General de la República estaría haciendo estudios de restos óseos sin contar con la capacitación técnica ni el apoyo de peritos internacionales. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.