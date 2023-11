Pacientes, personal y refugiados en Shifa salen del complejo e Israel ataca objetivos en el sur

Palestinos observan la destrucción causada por un ataque israelí sobre el campo de refugiados de Nusseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 17 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marwan Saleh) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un ataque israelí en la Franja de Gaza provoca una columna de humo, el 18 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit)

Palestinos viajan en carros tirados por burros durante un bombardeo israelí sobre Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el 17 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair)

Palestinos inspeccionan un lugar, que según Israel era un escondite de insurgentes, tras un ataque, en el campo de refugiados de Balata, en la Cisjordania ocupada, el 18 de noviembre de 2023. (AP Foto/Majdi Mohammed)