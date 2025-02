OTAN prueba nuevo modelo de despliegue sin EEUU antes de aniversario de guerra en Ucrania

Fuerzas especiales de España desembarcan en una playa desde un helicóptero militar dentro de las maniobras Steadfast Dart 2025, en las que participan alrededor de 10.000 soldados de nueve países y se desarrollan en tres naciones distintas, en Nea Anchialos, en el centro de Grecia, el 13 de febrero de 2025. Son los ejercicios de mayor envergadura previstos por la OTAN para este año. (AP Foto/Thanassis Stavrakis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved