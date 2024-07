Oposición venezolana supera trabas y acredita a sus testigos a pocos días de las presidenciales

El candidato de oposición Edmundo González junto a sus simpatizantes durante una reunión con jóvenes en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, Venezuela, el domingo 14 de julio de 2024. La principal coalición opositora, de la que González es parte, anunció el miércoles 24 de julio de 2024, que logró acreditar a la totalidad de sus testigos de mesas para las elecciones del domingo 28 de julio de 2024. (AP Photo/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved