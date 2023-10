ONU: Perú violó derechos humanos, usó fuerza letal y torturó en protestas contra el gobierno

ARCHIVO - Un oficial de policía apunta con su arma a partidarios del derrocado presidente peruano Pedro Castillo durante una protesta contra su detención, en Chao, Perú, el 15 de diciembre de 2022. La ONU publicó un informe el 19 de octubre de 2023 que revela que las fuerzas de seguridad peruanas violaron los derechos humanos, utilizaron armas de fuego y cometieron torturas durante las manifestaciones que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y miembros del Congreso que dejaron más de 50 muertos, tras el derrocamiento de Castillo. (AP Foto/Hugo Curotto, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved