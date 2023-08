ONU: Más de 200 palestinos y casi 30 israelíes han muerto por conflicto en lo que va del año

Fuerzas israelíes trabajan en el lugar de un tiroteo cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón, el lunes 21 de agosto de 2023. Una mujer israelí murió y un hombre sufrió heridas graves en un aparente ataque de un miliciano palestino, según las autoridades israelíes. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.