ONU insta al Talibán a cancelar ejecuciones y fustigamientos

ARCHIVO - Un combatiente talibán monta guardia mientras una mujer pasa caminando en Kabul, Afganistán, el 26 de diciembre de 2022. Un reporte de Naciones Unidas publicado el 8 de mayo de 2023 condenaba al Talibán por su duro régimen desde que tomó el poder del país, con ejecuciones, amputaciones y fustigamientos públicos, así como por ignorar las peticiones internacionales de que respete las libertades y derechos humanos. (AP Foto/Ebrahim Noroozi, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.