ONU afirma que Perú realizó un uso excesivo de la fuerza en protestas que dejaron más de 60 muertos

ARCHIVO - Personas ayudan a un hombre herido durante protestas antigubernamentales en Arequipa, Perú, el jueves 19 de enero de 2023. El relator de las Naciones Unidas, Clément Voule, dijo el miércoles 17 de mayo de 2023 que el gobierno peruano usó fuerza excesiva que condujo a la muerte de más de 60 personas durante protestas contra el gobierno de la presidenta Dilma Boluarte. (Foto AP/José Sotomayor, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved