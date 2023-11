OMS pide información a China sobre brotes de neumonía infantil

ARCHIVO - Personas con mascarillas hacen fila detrás de barricadas para recibir pruebas de COVID en Beijing, 15 de mayo de 2022. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un pedido oficial de información a China sobre un aumento potencialmente preocupante de enfermedades respiratorias y brotes de neumonía infantil, se informó el jueves 23 de noviembre de 2023. (AP Foto/Andy Wong, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved