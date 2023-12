OMS dice que casos de dengue se han decuplicado en el mundo

ARCHIVO - Un trabajador sanitario fumiga una vivienda contra los mosquitos para mitigar la transmisión de dengue en Caranavi, Bolivia, 2 de marzo de 2023. La Organización Mundial de la Salud dijo el viernes 22 de diciembre de 2023 que los casos reportados de dengue en el mundo se han multiplicado por 10 con respecto a la generación anterior, lo que se debe en parte al cambio climático y la reproducción creciente de mosquitos transmisores de la enfermedad, que afecta principalmente el continente americano. (AP Foto/Juan Karita, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved