Oficialismo proclama al presidente Nicolás Maduro como candidato para buscar tercer mandato

ARCHIVO - El presidente Nicolás Maduro, acompañado por la primera dama Cilia Flores, saluda a sus partidarios durante un evento que conmemora el aniversario del golpe de estado de 1958 que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. El oficialismo proclamó el sábado 16 de marzo a Maduro como candidato para buscar tercer mandato. (Foto AP/Jesús Vargas, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved