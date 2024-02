Obispos argentinos advierten a Milei por crisis alimentaria en antesala audiencia con papa Francisco

Una mujer sostiene un cartel mientras hace fila con otras personas afuera de la oficina de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en respuesta a que la ministra dijo que asistirá personalmente a la gente con hambre en Buenos Aires, Argentina, el lunes 5 de febrero de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Grisela Ríos y su hija hacen fila con otras personas afuera de la oficina de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en respuesta a que la ministra afirmó que ayudará personalmente a quienes tienen hambre en Buenos Aires, Argentina, el lunes 5 de febrero de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Personas sin hogar duermen en un sofá en la acera en Buenos Aires, Argentina, el lunes 5 de febrero de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved