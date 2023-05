NY: Grupo es acusado de inventar historia sobre veteranos desalojados para dar cabida a migrantes

ARCHIVO - Un vehículo policial estacionado afuera del hotel The Crossroads, adonde llegaron dos autobuses con migrantes el 11 de mayo d 2023. La fundadora de una organización sin ánimo de lucro ha sido acusada de fabricar una historia sobre que veteranos del ejército sin hogar habían sido desalojados del hotel para hacerle espacio a migrantes (AP Foto/John Minchillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.