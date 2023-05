NY: Agente critica uso de "tarjetas de cortesía" dadas a policías para evitar multas

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Aunque no están reconocidas de manera oficial por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés), las tarjetas han sido consideradas desde hace tiempo como un beneficio del empleo. Los sindicatos policiales de la ciudad las emiten para sus miembros, que las pasan entre los que quieren mostrar sus conexiones con el NYPD, a menudo para eludir una infracción mejor, como una multa por conducir a exceso de velocidad o no portar el cinturón de seguridad.

"Veo tarjeta tras tarjeta". No tienes permitido multar a nadie", comentó a The Associated Press. “Se supone que no debemos mostrar un cierto favoritismo cuando detenemos automóviles, y no deberíamos dar la tarjeta a un hombre que corta mi césped”.