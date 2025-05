Nuevo gobierno alemán planea reforzar controles fronterizos para frenar la migración

El líder de los Demócrata Cristianos Friedrich Merz (centro), Alexander Dobrindt de la Unión Social Cristiana (izq) y el líder de facción de los Demócrata Cristianos Thorsten Frei (der) luego que Merz no logró ser elegido canciller de Alemania en una primera votación en el parlamento en Berlín el 6 de mayo del 2025. (AP foto/Markus Schreiber) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved