Nueva Zelanda prohibirá el uso de bolsas finas de plástico en los supermercados

Catherine Langabeer (izquierda), jefa de sostenibilidad de la cadena de supermercado Countdown, y la ministra de Medio Ambiente, Rachel Brooking, muestran como utilizar una bolsa de poliester reutilizable, el 29 de junio de 2023, en Wellington, Nueva Zelanda. (AP Foto/Nick Perry) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved