Niños que sobrevivieron 40 días en la selva de Colombia se recuperan mientras surgen nuevos detalles

Un líder indígena y un funcionario de bienestar familiar se abrazan en la entrada del hospital militar donde los cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un accidente aéreo en la Amazonía colombiana que mató a tres adultos y luego desafiaron la selva durante 40 días antes de ser encontrados con vida, están recibiendo atención médica, en Bogotá, Colombia, el sábado 10 de junio de 2023. (Foto AP/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.