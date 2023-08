Nigeria: Médicos en huelga anuncian movilización nacional

ARCHIVO - Una ambulancia permanece estacionada en la unidad de emergencias del hospital Nacional en Abuya, Nigeria, el miércoles 26 de julio de 2023. Numerosos médicos están en huelga desde el 26 de julio de demanda de un alza salarial, mejores condiciones laborales y el pago de adeudos. (AP Foto/Chinedu Asadu, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved