Nicaragüense Gioconda Belli gana Premio Reina Sofía de Poesía

ARCHIVO - La escritora nicaragüense Gioconda Belli posa para una foto en un hotel en Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 2005. Belli, conocida por su literatura feminista y erótica, fue galardonada con el XXXII premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana el lunes 29 de mayo de 2023. (AP Foto/Zoe Selsky, Archivo) Copyright 2005. The Associated Press. All rights reserved