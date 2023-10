Nicaragua: Daniel Ortega excarcela a 12 sacerdotes y los envía a Roma tras acuerdo con el Vaticano

ARCHIVO - Un cartel del obispo Rolando Álvarez y del papa Francisco en la catedral de Matagalpa, Nicaragua, el 19 de agosto de 2022. Nicaragua excarceló y envió a Roma a 12 sacerdotes católicos detenidos con varias causas, tras un acuerdo con el Vaticano, según informó el gobierno nicaragüense en un comunicado el miércoles 18 de octubre de 2023. El obispo Álvarez no estaba entre los nombre de los religiosos liberados. (AP Foto/Inti Ocon, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.