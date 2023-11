Narcissus Quagliata, el maestro italiano que pinta con luz

El vitral de la bóveda llamado La Segunda Inocencia, el Sueño de Dionisos, del artista italiano Narcissus Quagliata decora el hotel El Santuario Resort hotel en Valle de Bravo, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. En las últimas cinco décadas, Quagliata ha creado vitrales para espacios sagrados, casas privadas y exhibiciones, con una técnica de vidrio de fusión. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Esta foto proporcionada por la Iglesia Metodista Unida de la Resurrección muestra "La Ventana de la Resurrección" en el campus de Resurrection en Leawood, Kansas. (La Iglesia Metodista Unida de la Resurrección vía AP) Paul Kivett Architectural Photography

El artista italiano Narcissus Quagliata en su estudio en Valle de Bravo, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El hombre de 81 años es el maestro de la técnica del vidrio de fusión. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Narcissus Quagliata señala el resultado de su trabajo artístico en vidrio de fusión en su estudio de Valle de Bravo, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. He espolvorea partículas que parecen confetti de cristal de colores en una plantilla diseñada por él mismo antes de meterla al horno a 800°C por casi un día entero. Solo después de enfriarse puede verse el resultado del vitral translúcido. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El trabajo del artista italiano Narcissus Quagliata en su estudio en Valle de Bravo, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. Quagliata es un artista de renombre que trabaja con vidrio en México. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

