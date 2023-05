Naciones europeas acuerdan un sistema para calcular los daños causados por Rusia en Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se prepara para firmar el acuerdo sobre el Registro de Daños durante una cumbre del Consejo de Europa en Reikiavik, Islandia, el miércoles 17 de mayo de 2023. Más de 40 países presentes en una cumbre de líderes europeos respaldaron un sistema para estimar los daños que está causando Rusia durante la guerra en Ucrania, con la esperanza de que se pueda forzar a Moscú a compensar a las víctimas y ayudar a reconstruir el país una vez termine el conflicto. (AP Foto/Alastair Grant) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved