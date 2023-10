Musulmanes protestan en todo Medio Oriente contra ataques israelíes a Gaza

Musulmanes chiítas que salen de una mezquita después de las oraciones del viernes pisotean representaciones de las banderas estadounidense e israelí en repudio a los ataques aéreos israelíes a Gaza y solidaridad con los palestinos, en Islamabad, Pakistán, viernes 13 de octubre de 2023. (AP Foto/Anjum Naveed) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.