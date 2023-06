Museo holandés deberá devolver artefactos históricos a Ucrania

ARCHIVO - Un casco de oro escita del siglo IV a.C. en la exhibición Crimea - Oro y secretos del Mar Negro en el museo histórico Allard Pierson de Ámsterdam, 4 de abril de 2014. La Corte Suprema holandesa ordenó el viernes 9 de junio de 2023 la devolución de un tesoro de artefactos históricos, guardados durante años en un museo holandés, a Ucrania. La corte ratificó el fallo de un tribunal inferior de que los 300 artefactos son parte del patrimonio cultural de Ucrania. (AP Foto/Peter Dejong, File) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.