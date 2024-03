Mujeres mineras de Colombia, a la caza de la codiciada esmeralda que les saque de una vida precaria

María Julia Peña, de 66 años, en la entrada de una mina informal cerca de la población de Coscuez, Colombia, el miércoles 28 de febrero de 2024. Para entrar a las pequeñas minas de esa zona, las mujeres llevan botas de goma, cascos con linternas y un martillo industrial igual que los hombres. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres mineras que buscan esmeraldas conversan después de trabajar en una mina informal en la población de Coscuez, Colombia, el jueves 29 de febrero de 2024. La falta de oportunidades de trabajo, combinada con la esperanza de encontrar una gema que les solucione la vida, empujó a las mujeres a la minería. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Con un casco con linterna, Margot Ávila, de 45 años, utiliza un martillo industrial para perforar las rocas en un túnel de una mina informal cerca de la población de Coscuez, Colombia, el miércoles 28 de febrero de 2024. La tierra y las rocas que extraen de las paredes se llevan en carros afuera de la mina, y después son separadas y lavadas en busca de esmeraldas. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Yaneth Forero, minera de 52 años que busca esmeraldas, toma agua en un descanso fuera de la mina informal cerca de la población de Coscuez, Colombia, el jueves 29 de febrero de 2024. Las mujeres que trabajan en pequeñas minas sin permisos, como Forero, y aún usan explosivos para abrir los túneles, tiene esperanzas de encontrar una esmeralda que les pueda cambiar la vida. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mineros dedicados a la búsqueda de esmeraldas llegan en motocicletas a una mina informa cerca de la población de Coscuez, Colombia, el jueves 29 de febrero de 2024. Algunas de las esmeraldas más grandes del mundo fueron extraídas en Colombia, incluyendo una de casi 1,4 kilos de peso que rompió el récord mundial en 1995. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Deisy Alexa Gallo, una minera que busca esmeraldas, trabaja dentro de una mina informal cerca de la población de Coscuez, Colombia, el miércoles 28 de febrero de 2024. Las esmeraldas colombianas son conocidas a nivel mundial por su calidad y llegan a venderse por miles de dólares, aunque la mayoría de personas que se dedican a extraerlas de las minas viven en condiciones precarias. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mineras que se dedican a la búsqueda de esmeraldas hacen fila para entrar a un túnel de una mina informal en la población de Coscuez, Colombia, el jueves 29 de febrero de 2024. Tras entrar en fila de a uno, se separan en diferentes ramificaciones y se adentran en los túneles que tiene designada cada una para perforar y buscar esmeraldas. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La minera Yaneth Forero, de 52 años y dedicada a la búsqueda de esmeraldas, en la entrada de una mina informal cerca de la población de Coscuez, Colombia, el jueves 29 de febrero de 2024. "Hay días, semanas, meses y hasta años que uno no hace ni siquiera un millón de pesos (253 dólares)" de la extracción de esmeraldas, cuenta Forero. Si encontrara una gema de gran valor, la mujer compraría una casa y un negocio que la alejase de las minas. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La minera Janeth Páez, de 45 años, que extrae esmeraldas, dentro de uno de los túneles de una mina informal cerca de la población de Coscuez, Colombia, el miércoles 28 de febrero de 2024. En el interior de la montaña, donde el calor es tan intenso que provoca náuseas, las mujeres empuñan martillos industriales con los que taladran las rocas en busca de algo verde que brille. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer minera muestra una pequeña esmeralda en la punta de su dedo, mientras trabaja en una mina informal cerca de la población de Coscuez, Colombia, el jueves 29 de febrero de 2024. En esa zona, centro de la producción de esmeraldas de Colombia, se decía antes que las mujeres tenían prohibido acercarse a las minas porque las piedras preciosas se escondían. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved