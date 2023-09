Mujeres indígenas brasileñas usan la moda para reivindicar sus derechos

Una modelo indígena pinta el rostro de otra durante un evento de moda, como parte de la Tercera Marcha de Mujeres Indígenas para para mostrar su reivindicación de derechos y la demarcación de tierras indígenas, en Brasilia, el martes 12 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Asistentes observan a modelos indígenas desfilar mientras portan creaciones de diseñadores indígenas durante un evento de moda, como parte de la Tercera Marcha de Mujeres Indígenas para para mostrar su reivindicación de derechos y la demarcación de tierras indígenas, en Brasilia, el martes 12 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Asistentes a un evento de moda graban mientras modelos indígenas desfilan con creaciones de diseñadores indígenas, como parte de la Tercera Marcha de Mujeres Indígenas para para mostrar su reivindicación de derechos y la demarcación de tierras indígenas, en Brasilia, el martes 12 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres indígenas se prueban vestidos antes de que empiece un evento de moda, como parte de la Tercera Marcha de Mujeres Indígenas para para mostrar su reivindicación de derechos y la demarcación de tierras indígenas, en Brasilia, el martes 12 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Asistentes graban mientras modelos indígenas portan creaciones de diseñadores indígenas durante un evento de moda como parte de la Tercera Marcha de Mujeres Indígenas para para mostrar su reivindicación de derechos y la demarcación de tierras indígenas, en Brasilia, el martes 12 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Asistentes graban a modelos indígenas durante un evento de moda, como parte de la Tercera Marcha de Mujeres Indígenas para para mostrar su reivindicación de derechos y la demarcación de tierras indígenas, en Brasilia, el martes 12 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una modelo indígena porta una creación de diseñadores indígenas durante un evento de moda, como parte de la Tercera Marcha de Mujeres Indígenas, para mostrar su reivindicación de derechos y la demarcación de tierras indígenas, en Brasilia, el martes 12 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved