Mujeres encarceladas modelan sus tejidos en Bolivia

Las reclusas desfilan luciendo creaciones hechas por otras presas en un desfile de moda patrocinado por el programa "Emprendiendo para ser libres" en la prisión de mujeres de Obrajes en La Paz, Bolivia, el martes 23 de mayo de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una reclusa modela una creación hecha por otras presas en un desfile patrocinado por el programa "Emprendiendo para ser libres" en la prisión de mujeres de Obrajes en La Paz, Bolivia, el martes 23 de mayo de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una reclusa modela un gorro de punto hecho por otra presa en un desfile patrocinado por el programa "Emprendiendo para ser libres" en la prisión de mujeres de Obrajes en La Paz, Bolivia, el martes 23 de mayo de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una reclusa sonríe mientras modela su creación durante un desfile de moda patrocinado por el programa "Emprendiendo para ser libres" en la prisión de mujeres de Obrajes en La Paz, Bolivia, el martes 23 de mayo de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Reclusas modelan creaciones hechas por otras presas en un desfile patrocinado por el programa "Emprendiendo para ser libres" en la prisión de mujeres de Obrajes en La Paz, Bolivia, el martes 23 de mayo de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una reclusa sonríe mientras modela una creación hecha por otra presa en un desfile patrocinado por el programa "Emprendiendo para ser libres" en la prisión de mujeres de Obrajes en La Paz, Bolivia, el martes 23 de mayo de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una reclusa muestra un chal que creó durante un desfile patrocinado por el programa "Emprendiendo para ser libres" en la prisión de mujeres de Obrajes en La Paz, Bolivia, el martes 23 de mayo de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved