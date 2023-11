Mueren cuatro migrantes frente a la costa sur de España

Gente local rescata a migrantes en una playa cerca de Cádiz, España, jueves 30 de noviembre de 2023. Cuatro migrantes murieron a metros de una playa en el sur de España después de ser forzados a bajar del bote en que viajaban, dijeron funcionarios el jueves. La oficina de prensa del gobierno en Cádiz dijo que 31 personas en el bote, incluidos seis menores, sobrevivieron al incidente del miércoles por la tarde y cuatro quedaron hospitalizadas. (AP Foto/Jorge González Casares) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.