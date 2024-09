Mueren al menos 4 migrantes que intentaban llegar a isla griega en pequeño bote

Miembros de Médicos sin Fronteras brindan ayuda a una mujer embarazada que sobrevivió a un naufragio de un bote con migrantes frente a la isla de Samos, Grecia, en el Mar Egeo, el lunes 23 de septiembre de 2024. (AP Foto/Michael Svarnias) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved