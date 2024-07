Muere Vanessa, icónico hipopótamo de una hacienda en Colombia que perteneció al capo Pablo Escobar

ARCHIVO - Varios hipopótamos en un lago del Parque Temático Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo, Colombia, el 12 de febrero de 2020. Una icónica hembra hipopótamo, descendiente de los individuos que llevó a Colombia ilegalmente el capo Pablo Escobar para su zoológico particular, falleció el jueves 11 de julio de 2024 luego de varios meses de necesitar atención médica, informó el Parque Temático Hacienda Nápoles. (AP Foto/Iván Valencia, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.