Muere Jerry Apodaca, exgobernador hispano de Nuevo México

ARCHIVO - Jerry Apodaca, derecha, ríe durante un discurso del senador Ted Kennedy en un colegio técnico en Santa Fe, Nuevo México, en 2008. Apodaca, un político demócrata y primer gobernador hispano de Nuevo México en 54 años al asumir en 1975, murió en su hogar en Santa Fe el 26 de abril de 2023. Tenía 88 años. (Jane Phillips/Santa Fe New Mexican via AP, File)

"Solía encontrarme con directivos de grandes empresas, y no había reunión en la que no me encontrara con un directivo latino que me preguntara, ‘¿Eres hijo de Jerry"?’ y me contara historias sobre él", dijo Jeff Apodaca al diario Santa Fe New Mexican. “General Motors, McDonald’s ... abrió puertas para los latinos en los años 70 y 80".