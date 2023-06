Montañista aspira a escalar los 14 picos más altos en 3 meses

La montañista noruega Kristin Harila, de 37 años, arriba luego de llegar a la cumbre del Annapurna, a Katmandú, Nepal, martes 6 de junio de 2023. La noruega, que aspira a ser la escaladora más veloz de las 14 montañas más altas del mundo, anunció que busca lograr su objetivo en la mitad del tiempo que había previsto inicialmente. (AP Foto/Niranjan Shrestha) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.