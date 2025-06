Misiles iraníes golpean a Israel tras el plazo anunciado por Trump para el cese del fuego

En esta imagen publicada el lunes 23 de junio de 2025 por el servicio de prensa del Ejército iraní, el comandante en jefe, el general Amir Hatami, en el centro, acompañado de oficiales de alto rango, habla en una videollamada con comandantes del ejército en el cuartel general de Zolfaghar, Irán, entre retratos del fallecido líder revolucionario ayatolá Jomeini, a la izquierda, y del actual líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. (Servicio de prensa del Ejército iraní via AP)

Una estela de humo del sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro atraviesa el cielo para interceptar misiles lanzados desde Irán, vista desde Haifa, Israel, la madrugada del martes 24 de junio de 2025. (AP Foto/Baz Ratner) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved