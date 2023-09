Misil ucraniano alcanza el cuartel general de la Flota del Mar Negro rusa

ARCHIVO - En esta foto de archivo distribuida por el canal de Telegram del gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvozhaev, 13 de setiembre de 2023, Razvozhaev habla por teléfono desde un astillero en llamas en Sebastopol. Un misil ucraniano alcanzó el viernes 22 de setiembre de 2023 el cuartel general de la Flota del Mar Negro rusa, dijo el ministerio de Defensa. Añadió que un soldado estaba desaparecido(canal de Telegram del gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvozhaev, via AP, File) Sevastopol Governor Mikhail Razvozhaev telegram channel

El gobernador instalado por el Kremlin, Mikhail Razvozhayev, dijo que no hubo heridos fuera del edificio en llamas ni dio información sobre otras bajas. Los bomberos combatían las llamas, y se convocó a otras fuerzas de emergencia, señal de que podría tratarse de un gran incendio.

Según habitantes de Sebastopol, se escucharon explosiones en el cielo y se alzaron columnas de humo, dijo la prensa rusa. Imágenes difundidas en canales de Telegram ucranianos mostraban nubes de humo sobre el paseo marítimo. The Associated Press no pudo verificar de inmediato las grabaciones.